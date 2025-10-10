|
|
Wenn das Universum knapp 14 Milliarden
Jahre alt ist, wie können wir dann Licht von Objekten empfangen, die mehr als 14
Milliarden Lichtjahre entfernt sind?
Es scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, ist es aber nicht:
Tatsächlich können wir heute Licht von Objekten sehen, die deutlich weiter
entfernt sind als knapp 14 Milliarden Lichtjahre. Aber wie kann das sein - da
sich das Licht nur mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt, kann uns dieses Licht doch
eigentlich noch gar nicht erreicht haben, wenn das Universum nur 13,8 Milliarden
Jahre alt ist.
Die Lösung ist, dass uns die entfernten Objekte einst deutlich näher waren
und die Lichtlaufzeit nicht der heutigen Entfernung entspricht. Man muss nämlich
auch die Expansion des Universums berücksichtigen. Ein Objekt, dessen Licht
zwölf Milliarden Jahre zu uns benötigt hat, ist heute deswegen sehr viel weiter
entfernt als zwölf Milliarden Lichtjahre. In der Zeit, in der das Licht zu uns
unterwegs war, hat sich der Raum nämlich ausgedehnt. (ds/10. Oktober
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|