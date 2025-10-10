Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn das Universum knapp 14 Milliarden Jahre alt ist, wie können wir dann Licht von Objekten empfangen, die mehr als 14 Milliarden Lichtjahre entfernt sind? Es scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, ist es aber nicht: Tatsächlich können wir heute Licht von Objekten sehen, die deutlich weiter entfernt sind als knapp 14 Milliarden Lichtjahre. Aber wie kann das sein - da sich das Licht nur mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt, kann uns dieses Licht doch eigentlich noch gar nicht erreicht haben, wenn das Universum nur 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Die Lösung ist, dass uns die entfernten Objekte einst deutlich näher waren und die Lichtlaufzeit nicht der heutigen Entfernung entspricht. Man muss nämlich auch die Expansion des Universums berücksichtigen. Ein Objekt, dessen Licht zwölf Milliarden Jahre zu uns benötigt hat, ist heute deswegen sehr viel weiter entfernt als zwölf Milliarden Lichtjahre. In der Zeit, in der das Licht zu uns unterwegs war, hat sich der Raum nämlich ausgedehnt.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.