Krümmt auch die Dunkle Materie den Raum?

Ja - und diese Eigenschaft lieferte sogar einen entscheidenden Hinweis auf ihre Existenz. Dies wird besonders durch den sogenannten Gravitationslinseneffekt deutlich. Dabei wird das Licht entfernter Systeme durch Masseansammlungen im Vordergrund abgelenkt, verzerrt und verstärkt. Die entfernten Systeme erscheinen dann als verzerrte Bögen um gewaltige Galaxienhaufen, die als "Linsen" fungieren.

Das sichtbare Licht dieser Galaxienhaufen liefert einen Hinweis auf die sichtbare Masse in den Haufen. Man stellt allerdings immer wieder fest, dass die Verzerrungen sich nur durch eine wesentlich höhere Masse erklären lassen - nämlich durch die der Dunklen Materie zusätzlich. Der Gravitationslinseneffekt erlaubt somit auch eine Kartierung der Dunklen Materie, obwohl diese gar nicht zu sehen ist.



