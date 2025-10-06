|
Krümmt auch die Dunkle Materie den
Raum?
Ja - und diese Eigenschaft lieferte sogar einen entscheidenden Hinweis auf
ihre Existenz. Dies wird besonders durch den sogenannten
Gravitationslinseneffekt deutlich. Dabei wird das Licht entfernter Systeme durch
Masseansammlungen im Vordergrund abgelenkt, verzerrt und verstärkt. Die
entfernten Systeme erscheinen dann als verzerrte Bögen um gewaltige
Galaxienhaufen, die als "Linsen" fungieren.
Das sichtbare Licht dieser Galaxienhaufen liefert einen Hinweis auf die
sichtbare Masse in den Haufen. Man stellt allerdings immer wieder fest, dass die
Verzerrungen sich nur durch eine wesentlich höhere Masse erklären lassen -
nämlich durch die der Dunklen Materie zusätzlich. Der Gravitationslinseneffekt
erlaubt somit auch eine Kartierung der Dunklen Materie, obwohl diese gar nicht
zu sehen ist. (ds/6. Oktober
2025)
