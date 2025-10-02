|
Wie kommt es zum Namen Twotinos für
bestimmte Objekte des Kuipergürtel?
Als "Twotinos" werden manchmal eine Gruppe von Objekten im Kuipergürtel
bezeichnet, deren Umlaufbahn um die Sonne in einer bestimmten Resonanz mit dem
Umlauf des Planeten Neptun stehen. Sie umkreisen die Sonne in einer Entfernung
von 47,7 Astronomischen Einheiten und befinden sich damit in einer 1:2-Resonanz
mit Neptuns Umlauf: Während der Neptun zwei ("two") Mal um die Sonne kreist,
schaffen ein Twotino das gerade einmal. (ds/2. Oktober
2025)
