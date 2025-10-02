Wie kommt es zum Namen Twotinos für bestimmte Objekte des Kuipergürtel?

Als "Twotinos" werden manchmal eine Gruppe von Objekten im Kuipergürtel bezeichnet, deren Umlaufbahn um die Sonne in einer bestimmten Resonanz mit dem Umlauf des Planeten Neptun stehen. Sie umkreisen die Sonne in einer Entfernung von 47,7 Astronomischen Einheiten und befinden sich damit in einer 1:2-Resonanz mit Neptuns Umlauf: Während der Neptun zwei ("two") Mal um die Sonne kreist, schaffen ein Twotino das gerade einmal.



