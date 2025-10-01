Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Können die fünf Lagrange-Punkte nur jeweils einmal belegt werden?

Bei den Lagrange-Punkten handelt es sich um Gleichgewichtspunkte des eingeschränkten Dreikörperproblems. In einem System zweier Himmelskörper kann hier ein leichter Körper, wie etwa ein Asteroid oder eine Raumsonde, nahezu antriebslos den massereicheren Himmelskörper umkreisen. Es gibt insgesamt fünf solcher Punkte.

Im System Erde-Sonne werden vor allem die Lagrange-Punkte L1 und L2 auch zur Positionierung von Raumsonden genutzt. Die Raumsonden befinden sich dabei nicht exakt an dem jeweiligen Lagrange-Punkt, sondern umkreisen ihn. Es sind also immer wieder kleinere Kurskorrekturen nötig. Und natürlich befindet sich oft nicht nur eine Sonde auf einer Bahn um einen Lagrange-Punkt. (ds/1. Oktober 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.