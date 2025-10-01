Können die fünf Lagrange-Punkte nur jeweils einmal belegt werden?

Bei den Lagrange-Punkten handelt es sich um Gleichgewichtspunkte des eingeschränkten Dreikörperproblems. In einem System zweier Himmelskörper kann hier ein leichter Körper, wie etwa ein Asteroid oder eine Raumsonde, nahezu antriebslos den massereicheren Himmelskörper umkreisen. Es gibt insgesamt fünf solcher Punkte.

Im System Erde-Sonne werden vor allem die Lagrange-Punkte L1 und L2 auch zur Positionierung von Raumsonden genutzt. Die Raumsonden befinden sich dabei nicht exakt an dem jeweiligen Lagrange-Punkt, sondern umkreisen ihn. Es sind also immer wieder kleinere Kurskorrekturen nötig. Und natürlich befindet sich oft nicht nur eine Sonde auf einer Bahn um einen Lagrange-Punkt.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.