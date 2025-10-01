|
Können die fünf Lagrange-Punkte nur
jeweils einmal belegt werden?
Bei den Lagrange-Punkten handelt es sich um Gleichgewichtspunkte des
eingeschränkten Dreikörperproblems. In einem System zweier Himmelskörper kann
hier ein leichter Körper, wie etwa ein Asteroid oder eine Raumsonde, nahezu
antriebslos den massereicheren Himmelskörper umkreisen. Es gibt insgesamt fünf
solcher Punkte.
Im System Erde-Sonne werden vor allem die Lagrange-Punkte L1 und L2 auch zur
Positionierung von Raumsonden genutzt. Die Raumsonden befinden sich dabei nicht
exakt an dem jeweiligen Lagrange-Punkt, sondern umkreisen ihn. Es sind also
immer wieder kleinere Kurskorrekturen nötig. Und natürlich befindet sich oft
nicht nur eine Sonde auf einer Bahn um einen Lagrange-Punkt. (ds/1. Oktober
2025)
