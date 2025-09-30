|
Wie entstehen die charakteristischen
Spiralarme einer Spiralgalaxie?
Zunächst einmal handelt es sich bei den eindrucksvollen Spiralarmen von
Spiralgalaxien nicht um starre Gebilde. Es handelt sich vielmehr um Bereiche, in
denen gerade sehr viele neue Sterne entstehen und die deswegen besonders hell
erscheinen. Auch zwischen den Spiralarmen befinden sich noch viele Sterne, nur
sind diese nicht so hell. Einzelne Sterne wandern bei ihrem Umlauf um das
Zentrum der Galaxie in die Spiralarme hinein und wieder aus ihnen hinaus.
Vermutlich wird die Sternentstehungsaktivität in der Region der Spiralarme durch
Dichtewellen ausgelöst, die das Gas hier so komprimieren, dass vermehrt
Sternentstehung einsetzen kann. (ds/30. September
2025)
