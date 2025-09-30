Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie entstehen die charakteristischen Spiralarme einer Spiralgalaxie? Zunächst einmal handelt es sich bei den eindrucksvollen Spiralarmen von Spiralgalaxien nicht um starre Gebilde. Es handelt sich vielmehr um Bereiche, in denen gerade sehr viele neue Sterne entstehen und die deswegen besonders hell erscheinen. Auch zwischen den Spiralarmen befinden sich noch viele Sterne, nur sind diese nicht so hell. Einzelne Sterne wandern bei ihrem Umlauf um das Zentrum der Galaxie in die Spiralarme hinein und wieder aus ihnen hinaus. Vermutlich wird die Sternentstehungsaktivität in der Region der Spiralarme durch Dichtewellen ausgelöst, die das Gas hier so komprimieren, dass vermehrt Sternentstehung einsetzen kann.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.