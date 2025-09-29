Werden Radiowellen auch durch Gravitation beeinflusst?

|
astronews.com
Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
|
Elektromagnetische Strahlung wird durch Massenkonzentrationen abgelenkt.
Diese Vorhersage von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie wurde während
einer Sonnenfinsternis im Jahr 1919 eindrucksvoll belegt. Die Aussage gilt für
sichtbares Licht genauso wie für Radiowellen, da beide zum elektromagnetischen
Spektrum gehören.
Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.
|
|
|^
|Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten. W3C
|Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.