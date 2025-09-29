Werden Radiowellen auch durch Gravitation beeinflusst?

Elektromagnetische Strahlung wird durch Massenkonzentrationen abgelenkt. Diese Vorhersage von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie wurde während einer Sonnenfinsternis im Jahr 1919 eindrucksvoll belegt. Die Aussage gilt für sichtbares Licht genauso wie für Radiowellen, da beide zum elektromagnetischen Spektrum gehören.



