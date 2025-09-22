|
|
Verlassen Rundfunksignale, die nicht
gezielt ins Weltall gesendet werden, überhaupt die Erde?
Das kommt tatsächlich darauf an: Radiosignale, die man für herkömmliche
Radioübertragungen verwendet, werden in der Regel an der Ionosphäre der Erde
reflektiert, so dass sie zwar auf der Erde weite Strecken zurücklegen können,
aber nicht stark ins All abstrahlen. Bei Fernsehübertragungen kann dies anders
sein, da diese in deutlich höheren Frequenzbereichen stattfinden. Allerdings ist
es fraglich, ob sie sich in größerem Abstand von der Erde noch sinnvoll
auswerten lassen. (ds/22. September
2025)
|
|