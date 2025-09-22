Verlassen Rundfunksignale, die nicht gezielt ins Weltall gesendet werden, überhaupt die Erde?

Das kommt tatsächlich darauf an: Radiosignale, die man für herkömmliche Radioübertragungen verwendet, werden in der Regel an der Ionosphäre der Erde reflektiert, so dass sie zwar auf der Erde weite Strecken zurücklegen können, aber nicht stark ins All abstrahlen. Bei Fernsehübertragungen kann dies anders sein, da diese in deutlich höheren Frequenzbereichen stattfinden. Allerdings ist es fraglich, ob sie sich in größerem Abstand von der Erde noch sinnvoll auswerten lassen.



