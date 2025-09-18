Anzeige
Wie entsteht Antimaterie?

Normale Materie besteht aus positiv geladenen Protonen und negativen Elektronen. So hat beispielsweise ein Wasserstoffatom ein Proton als Atomkern, der von einem Elektron umlaufen wird. Antimaterie besteht nun aus Elementarteilchen, die dieselben Eigenschaften haben wie die normaler Materie, jedoch eine umgekehrte elektrische Ladung besitzen. So hat ein Antiwasserstoffteilchen einen (negativ geladenes) Antiproton als Atomkern, der von einem Positron umrundet wird. Wenn Antimaterie und normale Materie aufeinander treffen löschen sie sich gegenseitig aus und zerstrahlen.

Positronen entstehen natürlich beim radioaktiven Beta-Plus-Zerfall und bei Wechselwirkungen von Gammastrahlung mit Materie. Antiprotonen und Antineutronen entstehen durch kosmische Strahlung in der oberen Erdatmosphäre.

Die künstliche Erzeugung von Antimaterie in unserer "Materie-Welt" ist nur durch aufwändige Experimente in Teilchenbeschleunigern möglich, allerdings nur für sehr einfache Atome bzw. Partikel. So lassen sich vergleichsweise einfach Positronen erzeugen - etwa durch den Beschuss von Bleiatomen mit Elektronen. Am CERN in Genf gelang sogar die Produktion von Antiwasserstoffatomen.   (ds/18. September 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
