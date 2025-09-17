Wie weit reichen Radiosignale der Erde ins All?

Man kann hier keine feste Grenze angeben, doch werden Signale immer schwächer, je weiter man sich von der Erde entfernt. Man rechnet damit, dass es über 100 Lichtjahre Entfernung sehr schwer wird, ein Radiosignal noch vom Rauschen zu unterscheiden.



