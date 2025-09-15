Anzeige
Warum finden sich die Mondmeere vor allem auf der Seite, die wir von der Erde aus sehen?

Tatsächlich gibt es einen verblüffenden Unterschied des Aussehens der erdzugewandten und der erdabgewandten Seite des Mondes. Auffällig ist dies besonders bei den Mondmeeren, den Mare, wobei es sich um dunkle Tiefebenen handelt, die einmal von Magma geflutet wurden. Diese Mare findet man fast nur auf der erdzugewandten Seite. Man vermutet heute, dass dieser Unterschied etwas mit einem gewaltigen Einschlag auf der erdabgewandten Mondseite zu tun, durch den das Südpol-Aitken-Becken entstand. Dabei haben sich bestimmte Stoffe, die beispielsweise durch radioaktiven Zerfall Wärme erzeugen, auf der erdzugewandten Seite des Mondes konzentriert, was die Entstehung von Magma begünstigt hat. (ds/15. September 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
