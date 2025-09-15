|
Warum finden sich die Mondmeere vor
allem auf der Seite, die wir von der Erde aus sehen?
Tatsächlich gibt es einen verblüffenden Unterschied des Aussehens der
erdzugewandten und der erdabgewandten Seite des Mondes. Auffällig ist dies
besonders bei den Mondmeeren, den Mare, wobei es sich um dunkle Tiefebenen
handelt, die einmal von Magma geflutet wurden. Diese Mare findet man fast nur
auf der erdzugewandten Seite. Man vermutet heute, dass dieser Unterschied etwas
mit einem gewaltigen Einschlag auf der erdabgewandten Mondseite zu tun, durch
den das Südpol-Aitken-Becken entstand. Dabei haben sich bestimmte Stoffe, die
beispielsweise durch radioaktiven Zerfall Wärme erzeugen, auf der erdzugewandten
Seite des Mondes konzentriert, was die Entstehung von Magma begünstigt hat.
(ds/15. September
2025)
