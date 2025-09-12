Anzeige
Wie sieht der zeitliche Rhythmus des Auf und Ab unseres Sonnensystems in der Milchstraße aus?

Unsere Sonne umrundet, zusammen mit dem Sonnensystem, das Zentrum der Milchstraße in einem Abstand von rund 25.000 Lichtjahren alle etwa 220 Millionen Jahre. Dabei beschreibt sie allerdings keine ebene Bahn, sondern bewegt sich wellenförmig auf und ab und damit durch die Scheibe der Galaxie. Aktuell befindet sie sich etwa 65 Lichtjahre über der Scheibenebene. Zu einem Durchgang durch die Ebene der Scheibe kommt es etwa alle 42 Millionen Jahre. (ds/12. September 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

