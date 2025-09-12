|
Wie sieht der zeitliche Rhythmus des
Auf und Ab unseres Sonnensystems in der Milchstraße aus?
Unsere Sonne umrundet, zusammen mit dem Sonnensystem, das Zentrum der
Milchstraße in einem Abstand von rund 25.000 Lichtjahren alle etwa 220 Millionen
Jahre. Dabei beschreibt sie allerdings keine ebene Bahn, sondern bewegt sich
wellenförmig auf und ab und damit durch die Scheibe der Galaxie. Aktuell
befindet sie sich etwa 65 Lichtjahre über der Scheibenebene. Zu einem Durchgang
durch die Ebene der Scheibe kommt es etwa alle 42 Millionen Jahre.
