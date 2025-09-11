Wie groß ist die durchschnittliche Geschwindigkeit von Merkur?

|
Merkur ist der innerste Planet des Sonnensystems und umkreist die Sonne mit
einer höheren Geschwindigkeit als alle anderen Planeten im Sonnensystem. Seine
mittlere Bahngeschwindigkeit beträgt 58,98 Kilometer pro Sekunde. Zum Vergleich:
Die mittlere Bahngeschwindigkeit der Erde auf ihrer Bahn um die Sonne beträgt
30,29 Kilometer pro Sekunde.
