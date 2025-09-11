Wie groß ist die durchschnittliche Geschwindigkeit von Merkur?

Merkur ist der innerste Planet des Sonnensystems und umkreist die Sonne mit einer höheren Geschwindigkeit als alle anderen Planeten im Sonnensystem. Seine mittlere Bahngeschwindigkeit beträgt 58,98 Kilometer pro Sekunde. Zum Vergleich: Die mittlere Bahngeschwindigkeit der Erde auf ihrer Bahn um die Sonne beträgt 30,29 Kilometer pro Sekunde.



