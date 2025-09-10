Mit der Raumsonde Psyche wird auch die Datenübertragung per Laserstrahl getestet. Wie breit ist der Strahl wenn er die Erde erreicht?

Psyche ist eine NASA-Sonde, die den Asteroiden (16) Psyche erforschen soll. Sie wurde am 13. Oktober 2023 gestartet und hat - zusätzlich zu den wissenschaftlichen Instrumenten - den Technologiedemonstrator DSOC zur Erprobung von optischer Kommunikation aus großer Entfernung an Bord. Zur Kommunikation dient dabei ein Laserstrahl, mit dem erheblich höhere Datenraten erreicht werden können als im Radiobereich. Die Test laufen bereits auf dem Weg zu Psyche.

Laserstrahlen sind stark gebündelt, aber über große Entfernungen fächert sich auch ein Laserstrahl auf - allerdings deutlich weniger als ein Radiosignal. So hatte der Laserstrahl bei ersten Tests bei Erreichen der Erde eine Weite von einige hundert Kilometern, während ein entsprechendes Radiosignal eine Weite von mehreren Millionen Kilometern gehabt hätte.



