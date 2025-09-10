|
Mit der Raumsonde Psyche wird auch die
Datenübertragung per Laserstrahl getestet. Wie breit ist der Strahl wenn er die
Erde erreicht?
Psyche ist eine NASA-Sonde, die den Asteroiden (16) Psyche
erforschen soll. Sie wurde am 13. Oktober 2023 gestartet und hat - zusätzlich zu
den wissenschaftlichen Instrumenten - den Technologiedemonstrator DSOC zur
Erprobung von optischer Kommunikation aus großer Entfernung an Bord. Zur
Kommunikation dient dabei ein Laserstrahl, mit dem erheblich höhere Datenraten
erreicht werden können als im Radiobereich. Die Test laufen bereits auf dem Weg
zu Psyche.
Laserstrahlen sind stark gebündelt, aber über große Entfernungen fächert sich
auch ein Laserstrahl auf - allerdings deutlich weniger als ein Radiosignal. So
hatte der Laserstrahl bei ersten Tests bei Erreichen der Erde eine Weite von
einige hundert Kilometern, während ein entsprechendes Radiosignal eine Weite von
mehreren Millionen Kilometern gehabt hätte.
(ds/10. September
2025)
