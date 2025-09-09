|
Welche Planeten sind die Gasriesen im
Sonnensystem?
Lange Zeit hat man die vier äußeren Planeten im Sonnensystem, also Jupiter,
Saturn, Uranus und Neptun als Gasriesen bezeichnet. Gasriesen zeichnen sich
durch einen hohen Anteil an leichten Gasen wie Wasserstoff und Helium aus.
Inzwischen differenziert man allerdings etwas mehr: Oft werden nur noch Jupiter
und Saturn als Gasriesen bezeichnet, Uranus und Neptun hingegen als Eisriesen.
Die beiden äußeren Planeten unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung nämlich
deutlich von Jupiter und Saturn und haben beispielsweise einen geringeren
Wasserstoffanteil. Eisriese bedeutet übrigens nicht, dass die Planeten
überwiegend aus Eis bestehen.
(ds/9. September
2025)
