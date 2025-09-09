Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Planeten sind die Gasriesen im Sonnensystem? Lange Zeit hat man die vier äußeren Planeten im Sonnensystem, also Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun als Gasriesen bezeichnet. Gasriesen zeichnen sich durch einen hohen Anteil an leichten Gasen wie Wasserstoff und Helium aus. Inzwischen differenziert man allerdings etwas mehr: Oft werden nur noch Jupiter und Saturn als Gasriesen bezeichnet, Uranus und Neptun hingegen als Eisriesen. Die beiden äußeren Planeten unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung nämlich deutlich von Jupiter und Saturn und haben beispielsweise einen geringeren Wasserstoffanteil. Eisriese bedeutet übrigens nicht, dass die Planeten überwiegend aus Eis bestehen.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.