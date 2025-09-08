Haben Photonen eine Masse?

|
Licht besteht aus Photonen und diese Photonen haben keine Masse. Das Photon
ist ein masseloses Teilchen. Es besitzt allerdings eine Energie und einen
Impuls. All dies ist durch Experimente inzwischen sehr gut bestätigt.
