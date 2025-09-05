|
Wie ergibt sich der Masseverlust der
Sonne durch ihre Leuchtkraft bzw. Strahlung?
Relativ einfach: Alles was man zur Berechnung benötigt ist die
Gesamtausstrahlung der Sonne. Diese beträgt 3,8 mal 1033 erg/s, das
entspricht 3,8 mal 1023 kW. Dann kann man die bekannte Formel E=mc2
verwenden, c ist dabei die Lichtgeschwindigkeit, und erhält durch umformen den
der Energieabstrahlung entsprechenden Massenverlust von 1,5 mal 1010
Tonnen pro Stunde. (ds/5. September
2025)
