Wie ergibt sich der Masseverlust der Sonne durch ihre Leuchtkraft bzw. Strahlung?

Relativ einfach: Alles was man zur Berechnung benötigt ist die Gesamtausstrahlung der Sonne. Diese beträgt 3,8 mal 1033 erg/s, das entspricht 3,8 mal 1023 kW. Dann kann man die bekannte Formel E=mc2 verwenden, c ist dabei die Lichtgeschwindigkeit, und erhält durch umformen den der Energieabstrahlung entsprechenden Massenverlust von 1,5 mal 1010 Tonnen pro Stunde. (ds/5. September 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

