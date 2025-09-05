Wie ergibt sich der Masseverlust der Sonne durch ihre Leuchtkraft bzw. Strahlung?

W ie ergibt sich der Masseverlust der Sonne durch ihre Leuchtkraft bzw. Strahlung?

Relativ einfach: Alles was man zur Berechnung benötigt ist die Gesamtausstrahlung der Sonne. Diese beträgt 3,8 mal 1033 erg/s, das entspricht 3,8 mal 1023 kW. Dann kann man die bekannte Formel E=mc2 verwenden, c ist dabei die Lichtgeschwindigkeit, und erhält durch umformen den der Energieabstrahlung entsprechenden Massenverlust von 1,5 mal 1010 Tonnen pro Stunde.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.