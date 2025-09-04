Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre Trappist-1 mit seinen Planeten in der habitablen Zone ein ideales Ziel um nach Leben zu suchen? Das System Trappist-1 ist rund 40 Lichtjahre entfernt und schon deshalb spannend, weil es uns vergleichsweise nahe ist. Außerdem könnte es hier Planeten geben, auf denen Wasser in flüssiger Form vorkommt, die also in der "habitablen Zone" liegen. Auf der anderen Seite ist Trappist-1 ein roter Zwergstern und vergleichsweise leuchtschwach. Die Planeten - insbesondere die in der habitablen Zone - umlaufen ihn in einem recht geringen Abstand, so dass sie vermutlich in gebundener Rotation um Trappist-1 kreisen. Welche Auswirkungen dies für die Lebensfreundlichkeit haben könnte, ist bislang unklar. Aufgrund der Nähe zu Trappist-1 ist das System natürlich ein gutes Ziel für die nächste Generation von Großteleskopen, die - etwa durch die Aufnahme von Spektren - mehr über die Beschaffenheit der Planetenatmosphären herausfinden könnten und damit, ob es vielleicht auch Anzeichen für Leben auf einem der Planeten gibt. Aber selbst wenn man diese findet, dürfte das mehr ein Indiz als ein wirklicher Beweis sein.

