Wäre Trappist-1 mit seinen Planeten in der habitablen Zone
ein ideales Ziel um nach Leben zu suchen?
Das System Trappist-1 ist rund 40 Lichtjahre entfernt und schon deshalb
spannend, weil es uns vergleichsweise nahe ist. Außerdem könnte es hier Planeten
geben, auf denen Wasser in flüssiger Form vorkommt, die also in der "habitablen
Zone" liegen. Auf der anderen Seite ist Trappist-1 ein roter Zwergstern und
vergleichsweise leuchtschwach. Die Planeten - insbesondere die in der habitablen
Zone - umlaufen ihn in einem recht geringen Abstand, so dass sie vermutlich in
gebundener Rotation um Trappist-1 kreisen. Welche Auswirkungen dies für die
Lebensfreundlichkeit haben könnte, ist bislang unklar.
Aufgrund der Nähe zu Trappist-1 ist das System natürlich ein gutes Ziel für
die nächste Generation von Großteleskopen, die - etwa durch die Aufnahme von
Spektren - mehr über die Beschaffenheit der Planetenatmosphären herausfinden
könnten und damit, ob es vielleicht auch Anzeichen für Leben auf einem der
Planeten gibt. Aber selbst wenn man diese findet, dürfte das mehr ein Indiz als
ein wirklicher Beweis sein.
(ds/4. September
2025)
