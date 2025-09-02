Anzeige
Frag astronews.com
Drehen sich alle Planeten um die eigene Achse?

Das ist sehr wahrscheinlich, weil Planeten - nach den aktuellen Theorien - in einer rotierenden Scheibe aus Gas und Staub entstehen und es damit sehr schwierig ist, sich ein Szenario vorzustellen, wo kein Objekt herauskommt, das sich um die eigene Achse dreht. Natürlich kann sich die Drehung im Verlaufe der Entwicklung ändern, etwa durch Kollisionen. Unser sonnennäherer Nachbar im All, die Venus, dreht sich beispielsweise sehr langsam um die eigene Achse, während auf dem Mars die Tage nur wenig länger sind als auf der Erde. (ds/2. September 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
