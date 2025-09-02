|
Drehen sich alle Planeten um die eigene Achse?
Das ist sehr wahrscheinlich, weil Planeten - nach den aktuellen Theorien - in
einer rotierenden Scheibe aus Gas und Staub entstehen und es damit sehr
schwierig ist, sich ein Szenario vorzustellen, wo kein Objekt herauskommt, das
sich um die eigene Achse dreht. Natürlich kann sich die Drehung im Verlaufe der
Entwicklung ändern, etwa durch Kollisionen. Unser sonnennäherer Nachbar im All,
die Venus, dreht sich beispielsweise sehr langsam um die eigene Achse, während
auf dem Mars die Tage nur wenig länger sind als auf der Erde.
(ds/2. September
2025)
