Müsste nicht das Licht der vielen Sterne die Erde etwas heller machen?

Rein rechnerisch schon, praktisch ist das nicht messbar, weil die Sterne
einfach zu weit entfernt sind, um noch nennenswert zur Helligkeit auf der Erde
beizutragen: So liefert beispielsweise der hellste Stern am Nachthimmel, Sirius,
nur grob ein Zehnmilliardstel des Lichts, das wir von der Sonne erhalten.
