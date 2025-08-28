Um was kann es sich bei einem sich schnell bewegenden Lichtpunkt am Himmel handeln?

Wenn ausgeschlossen ist, dass es sich um ein Flugzeug handelt, könnten sich schnell bewegende Lichtpunkte am Himmel auch Satelliten sein, die in ihrer Höhe noch von der Sonne beschienen werden, während auf der Erde schon Dunkelheit herrscht. Auch die Internationale Raumstation ISS ist an manchen Abenden als ein solcher Lichtpunkt am Himmel auszumachen. Auf Websites wie Heavens Above lässt sich für jede Position ausgeben, welche Satelliten sichtbar und wann sie zu sehen sind.



