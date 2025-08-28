|
|
Um was kann es sich bei einem sich schnell bewegenden
Lichtpunkt am Himmel handeln?
Wenn ausgeschlossen ist, dass es sich um ein Flugzeug handelt, könnten sich
schnell bewegende Lichtpunkte am Himmel auch Satelliten sein, die in ihrer Höhe
noch von der Sonne beschienen werden, während auf der Erde schon Dunkelheit
herrscht. Auch die Internationale Raumstation ISS ist an manchen Abenden als ein
solcher Lichtpunkt am Himmel auszumachen. Auf Websites wie
Heavens Above lässt sich für jede Position ausgeben, welche Satelliten
sichtbar und wann sie zu sehen sind. (ds/28. August
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|