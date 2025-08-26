|
Kann der Durchmesser des Ereignishorizonts eines
supermassereichen Schwarzen Lochs die Größenordnung des inneren Sonnensystems
erreichen?
Ja, auf jeden Fall. So zählt etwa das erste durch das Event Horizon
Telescope ins Visier genommene Schwarze Loch im Zentrum der Galaxie Messier
87 zu den massereichsten bekannten Schwarzen Löchern. Dessen
Schwarzschild-Radius, der praktisch die Ausmaße des Ereignishorizonts
beschreibt, beträgt rund 120 Astronomische Einheiten. Würde sich das Schwarze
Loch anstelle der Sonne befindet, lägen alle Planeten des Sonnensystems deutlich
innerhalb des Ereignishorizonts. (ds/26. August
2025)
