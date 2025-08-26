Kann der Durchmesser des Ereignishorizonts eines supermassereichen Schwarzen Lochs die Größenordnung des inneren Sonnensystems erreichen?

Ja, auf jeden Fall. So zählt etwa das erste durch das Event Horizon Telescope ins Visier genommene Schwarze Loch im Zentrum der Galaxie Messier 87 zu den massereichsten bekannten Schwarzen Löchern. Dessen Schwarzschild-Radius, der praktisch die Ausmaße des Ereignishorizonts beschreibt, beträgt rund 120 Astronomische Einheiten. Würde sich das Schwarze Loch anstelle der Sonne befindet, lägen alle Planeten des Sonnensystems deutlich innerhalb des Ereignishorizonts.



