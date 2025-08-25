Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Haben supermassereiche Schwarze Löcher eine höhere Fluchtgeschwindigkeit und Anziehungskraft als stellare Schwarze Löcher? Wie stark ein Objekt ein anderes Objekt anzieht, hängt von seiner Masse ab. Daher muss ein supermassereiches Schwarzes Loch eine größere gravitative Anziehungskraft besitzen als ein stellares, also deutlich masseärmeres Schwarzes Loch. Die Entweichgeschwindigkeit eines Schwarzes Lochs ist am sogenannten Ereignishorizont gleich der Lichtgeschwindigkeit. Da nichts schneller sein kann als das Licht, gilt der Ereignishorizont auch als der Punkt ohne Wiederkehr: Hat man ihn einmal überschritten, kann man dem Schwarzen Loch nicht mehr entkommen. Bei einem supermassereichen Schwarzen Loch ist der Ereignishorizont deutlich größer als bei einem stellaren Schwarzen Loch.

