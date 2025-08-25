|
Haben supermassereiche Schwarze Löcher eine höhere
Fluchtgeschwindigkeit und Anziehungskraft als stellare Schwarze Löcher?
Wie stark ein Objekt ein anderes Objekt anzieht, hängt von seiner Masse ab.
Daher muss ein supermassereiches Schwarzes Loch eine größere gravitative
Anziehungskraft besitzen als ein stellares, also deutlich masseärmeres Schwarzes
Loch. Die Entweichgeschwindigkeit eines Schwarzes Lochs ist am sogenannten
Ereignishorizont gleich der Lichtgeschwindigkeit. Da nichts schneller sein kann
als das Licht, gilt der Ereignishorizont auch als der Punkt ohne Wiederkehr: Hat
man ihn einmal überschritten, kann man dem Schwarzen Loch nicht mehr entkommen.
Bei einem supermassereichen Schwarzen Loch ist der Ereignishorizont deutlich
größer als bei einem stellaren Schwarzen Loch. (ds/25. August
2025)
