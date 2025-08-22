Hatten die Apollo-Astronauten Gewichte in ihrem Raumanzug, damit diese auf dem Mond schwerer waren?

Nein, die Raumanzüge waren auch so schwer genug: Der Raumanzug, den die Apollo-Astronauten auf der Mondoberfläche trugen, wog auf der Erde über 80 Kilogramm. Die geringere Schwerkraft auf dem Mond sorgte dann dafür, dass es auf dem Mond "nur" noch rund 14 Kilogramm waren.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.