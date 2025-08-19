|
|
Warum hat man die Imitation einer künstlichen Gravitation
mittels einer kreisförmig rotierenden Struktur im All nie verwirklicht?
Aus Science-Fiction-Filmen sind sie bekannt: Gewaltige Raumschiffe oder
Raumstationen, die langsam rotieren, um so für die Lebewesen an Bord eine Art
Schwerkraft zu simulieren, wie sie es von der Oberfläche ihres Planeten kennen.
Die gewaltigen Strukturen in den Filmen deuten schon auf das Problem hin: Je
kleiner ein Raumschiff ist, desto schneller müsste es rotieren, um eine
ausreichende Schwerkraft zu simulieren. Man benötigt also eine bestimmte
Mindestgröße, um eine akzeptabel niedrige Umlaufgeschwindigkeit zu erreichen -
sehr viel größer als bislang gebaute Strukturen im All. Hinzu kommen noch
mehrere anderen Probleme mit diesem Konzept, die etwa das Leben in einer solchen
Struktur betriffen - insbesondere, wenn diese relativ klein ist. Für kürzere
Aufenthalte im All ist künstliche Schwerkraft zudem nicht nötig und zahlreiche
Experimente an Bord etwa der Internationalen Raumstation ISS nutzen gerade die
fehlende Schwerkraft. (ds/19. August
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|