Warum hat man die Imitation einer künstlichen Gravitation mittels einer kreisförmig rotierenden Struktur im All nie verwirklicht? Aus Science-Fiction-Filmen sind sie bekannt: Gewaltige Raumschiffe oder Raumstationen, die langsam rotieren, um so für die Lebewesen an Bord eine Art Schwerkraft zu simulieren, wie sie es von der Oberfläche ihres Planeten kennen. Die gewaltigen Strukturen in den Filmen deuten schon auf das Problem hin: Je kleiner ein Raumschiff ist, desto schneller müsste es rotieren, um eine ausreichende Schwerkraft zu simulieren. Man benötigt also eine bestimmte Mindestgröße, um eine akzeptabel niedrige Umlaufgeschwindigkeit zu erreichen - sehr viel größer als bislang gebaute Strukturen im All. Hinzu kommen noch mehrere anderen Probleme mit diesem Konzept, die etwa das Leben in einer solchen Struktur betriffen - insbesondere, wenn diese relativ klein ist. Für kürzere Aufenthalte im All ist künstliche Schwerkraft zudem nicht nötig und zahlreiche Experimente an Bord etwa der Internationalen Raumstation ISS nutzen gerade die fehlende Schwerkraft.

