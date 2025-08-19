Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Warum hat man die Imitation einer künstlichen Gravitation mittels einer kreisförmig rotierenden Struktur im All nie verwirklicht?

Aus Science-Fiction-Filmen sind sie bekannt: Gewaltige Raumschiffe oder Raumstationen, die langsam rotieren, um so für die Lebewesen an Bord eine Art Schwerkraft zu simulieren, wie sie es von der Oberfläche ihres Planeten kennen. Die gewaltigen Strukturen in den Filmen deuten schon auf das Problem hin: Je kleiner ein Raumschiff ist, desto schneller müsste es rotieren, um eine ausreichende Schwerkraft zu simulieren. Man benötigt also eine bestimmte Mindestgröße, um eine akzeptabel niedrige Umlaufgeschwindigkeit zu erreichen - sehr viel größer als bislang gebaute Strukturen im All. Hinzu kommen noch mehrere anderen Probleme mit diesem Konzept, die etwa das Leben in einer solchen Struktur betriffen - insbesondere, wenn diese relativ klein ist. Für kürzere Aufenthalte im All ist künstliche Schwerkraft zudem nicht nötig und zahlreiche Experimente an Bord etwa der Internationalen Raumstation ISS nutzen gerade die fehlende Schwerkraft. (ds/19. August 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.