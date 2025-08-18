Anzeige
Könnte es auf den Eismonden um Jupiter und Saturn lebensfreundlichere Bedingungen geben, wenn die Sonne zum Roten Riesen wird?

In rund fünf Milliarden Jahren wird sich unsere Sonne zum Roten Riesen aufblähen und dabei Merkur und Venus und vielleicht sogar die Erde verschlucken. Der Bereich, in dem flüssiges Wasser prinzipiell möglich ist, die sogenannte habitable Zone, wandert dadurch deutlich nach außen - Jupiter und Saturn werden dann in dieser Zone liegen. Das dürfte für die Gasriesen selbst in Sachen Lebensfreundlichkeit kaum etwas ändern, aber vielleicht für einige Eismonde. Lebensfreundlich für Menschen dürften sie dann zwar auch nicht sein, aber sie könnten durchaus Bedingungen bieten, unter denen sich Leben entwickeln kann. Viel Zeit hätte es aber wohl nicht: Die Rote-Riesen-Phase ist nach rund einer halben Milliarde Jahren wieder vorüber. (ds/18. August 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

