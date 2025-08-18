|
Könnte es auf den Eismonden um Jupiter und Saturn
lebensfreundlichere Bedingungen geben, wenn die Sonne zum Roten Riesen wird?
In rund fünf Milliarden Jahren wird sich unsere Sonne zum Roten Riesen
aufblähen und dabei Merkur und Venus und vielleicht sogar die Erde verschlucken.
Der Bereich, in dem flüssiges Wasser prinzipiell möglich ist, die sogenannte
habitable Zone, wandert dadurch deutlich nach außen - Jupiter und Saturn werden
dann in dieser Zone liegen. Das dürfte für die Gasriesen selbst in Sachen
Lebensfreundlichkeit kaum etwas ändern, aber vielleicht für einige Eismonde.
Lebensfreundlich für Menschen dürften sie dann zwar auch nicht sein, aber sie
könnten durchaus Bedingungen bieten, unter denen sich Leben entwickeln kann.
Viel Zeit hätte es aber wohl nicht: Die Rote-Riesen-Phase ist nach rund einer
halben Milliarde Jahren wieder vorüber. (ds/18. August
2025)
