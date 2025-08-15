Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es theoretisch reine Wasserplaneten geben? Grundsätzlich spricht nichts dagegen, solange damit nicht gemeint ist, dass der Planet durch und durch flüssig ist. Sich einen wirklich komplett flüssigen Planeten vorzustellen, erscheint eher schwierig. Außerdem fällt es schwer, sich für einen solchen Planeten ein Entstehungsszenario vorzustellen - in der protoplanetaren Scheibe, in der Planeten entstehen, dürften immer auch andere Elemente vorhanden sein. Ein Planet, dessen fester Kern komplett von Wasser bedeckt ist, scheint aber vorstellbar.

