Könnte es theoretisch reine Wasserplaneten geben?
Grundsätzlich spricht nichts dagegen, solange damit nicht gemeint ist, dass
der Planet durch und durch flüssig ist. Sich einen wirklich komplett flüssigen
Planeten vorzustellen, erscheint eher schwierig. Außerdem fällt es schwer, sich
für einen solchen Planeten ein Entstehungsszenario vorzustellen - in der
protoplanetaren Scheibe, in der Planeten entstehen, dürften immer auch andere
Elemente vorhanden sein. Ein Planet, dessen fester Kern komplett von Wasser
bedeckt ist, scheint aber vorstellbar. (ds/15. August
2025)
