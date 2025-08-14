Je weiter Objekte im Weltraum voneinander entfernt sind desto schneller bewegen sie sich voneinander fort. Müssten sie dann nicht auch irgendwann Lichtgeschwindigkeit erreichen?

Dass sich weiter entfernte Galaxien mit einer größeren Geschwindigkeit von uns entfernen als näher gelegene, ist Inhalt des sogenannten Hubble-Gesetzes, dass die Expansion des Universums beschreibt. Und ab einer bestimmten Entfernung scheinen sich die Galaxien tatsächlich mit Lichtgeschwindigkeit oder sogar noch schneller von uns zu entfernen. Der Aussage, dass sich nichts schneller bewegen kann als das Licht, widerspricht das allerdings nicht: Es sind nämlich nicht die Galaxien, die für diese Geschwindigkeit verantwortlich sind, sondern die Expansion des Raumes.



