|
|
Je weiter Objekte im Weltraum voneinander entfernt sind
desto schneller bewegen sie sich voneinander fort. Müssten sie dann nicht auch
irgendwann Lichtgeschwindigkeit erreichen?
Dass sich weiter entfernte Galaxien mit einer größeren Geschwindigkeit von
uns entfernen als näher gelegene, ist Inhalt des sogenannten Hubble-Gesetzes,
dass die Expansion des Universums beschreibt. Und ab einer bestimmten Entfernung
scheinen sich die Galaxien tatsächlich mit Lichtgeschwindigkeit oder sogar noch
schneller von uns zu entfernen. Der Aussage, dass sich nichts schneller bewegen
kann als das Licht, widerspricht das allerdings nicht: Es sind nämlich nicht die
Galaxien, die für diese Geschwindigkeit verantwortlich sind, sondern die
Expansion des Raumes. (ds/14. August
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|