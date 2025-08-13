|
|
Was ist der Unterschied zwischen "heißen" und "kalten"
Cubewanos im Kuipergürtel?
Als Cubewanos werden klassische Objekte im Kuipergürtel jenseits der Bahn des
Neptun bezeichnet. Dabei unterscheidet man zwei unterschiedliche dynamische
Klassen dieser Objekte: solche mit relativ ungestörten ("kalten") Umlaufbahnen
und solche mit deutlich gestörten ("heißen") Umlaufbahnen.
Die meisten
klassischen Objekte, die sogenannte "kalte" Population, hat geringe
Bahnneigungen (unter fünf Grad) und nahezu kreisförmige Umlaufbahnen zwischen 42
und 47 Astronomische Einheiten. Eine kleinere Population (die "heiße"
Population) zeichnet sich durch stark geneigte, exzentrischere Bahnen aus. Die
Begriffe "heiß" und "kalt" haben also nichts mit der Oberflächen- oder
Innentemperaturen der Objekte zu tun. (ds/13. August
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|