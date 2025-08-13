Was ist der Unterschied zwischen "heißen" und "kalten" Cubewanos im Kuipergürtel?

Als Cubewanos werden klassische Objekte im Kuipergürtel jenseits der Bahn des Neptun bezeichnet. Dabei unterscheidet man zwei unterschiedliche dynamische Klassen dieser Objekte: solche mit relativ ungestörten ("kalten") Umlaufbahnen und solche mit deutlich gestörten ("heißen") Umlaufbahnen.



Die meisten klassischen Objekte, die sogenannte "kalte" Population, hat geringe Bahnneigungen (unter fünf Grad) und nahezu kreisförmige Umlaufbahnen zwischen 42 und 47 Astronomische Einheiten. Eine kleinere Population (die "heiße" Population) zeichnet sich durch stark geneigte, exzentrischere Bahnen aus. Die Begriffe "heiß" und "kalt" haben also nichts mit der Oberflächen- oder Innentemperaturen der Objekte zu tun.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.