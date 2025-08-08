|
|
Wo gelten die Keplerschen Gesetze nicht?
Die Keplerschen Gesetze beschreiben die Bewegung eines Planeten um die Sonne.
Zum Verständnis der Umlaufbahnen der Objekte des Sonnensystems sind sie gut
geeignet, exakt sind sie allerdings nicht. Das liegt zum einen daran, dass die
Störungen durch andere Planeten bei der Berechnung der Bahn eines Planeten nicht
berücksichtigt werden. Außerdem basieren die Gesetze auf der Newtonschen
Gravitationstheorie. Bei der Berechnung der Bahnen von Raumsonden muss man
allerdings auch Faktoren einbeziehen, die mit Einsteins Relativitätstheorie zu
tun haben.
Kurzum: Die Gesetze sind eine für viele Anwendungen ausreichende Näherung,
sie beschreiben aber einen theoretischen Spezialfall eines Objekts, das um ein
anderes Objekt kreist. Hat man es - wie wir im Sonnensystem - mit mehreren
Objekten zu tun, kommt es zu kleinen Abweichungen. (ds/8. August
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|