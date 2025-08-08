Anzeige
Wo gelten die Keplerschen Gesetze nicht?

Die Keplerschen Gesetze beschreiben die Bewegung eines Planeten um die Sonne. Zum Verständnis der Umlaufbahnen der Objekte des Sonnensystems sind sie gut geeignet, exakt sind sie allerdings nicht. Das liegt zum einen daran, dass die Störungen durch andere Planeten bei der Berechnung der Bahn eines Planeten nicht berücksichtigt werden. Außerdem basieren die Gesetze auf der Newtonschen Gravitationstheorie. Bei der Berechnung der Bahnen von Raumsonden muss man allerdings auch Faktoren einbeziehen, die mit Einsteins Relativitätstheorie zu tun haben.

Kurzum: Die Gesetze sind eine für viele Anwendungen ausreichende Näherung, sie beschreiben aber einen theoretischen Spezialfall eines Objekts, das um ein anderes Objekt kreist. Hat man es - wie wir im Sonnensystem - mit mehreren Objekten zu tun, kommt es zu kleinen Abweichungen. (ds/8. August 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

