Wie stark wirkt sich der Massenverlust der Sonne auf die Erdbahn aus?

Tatsächlich verliert unsere Sonne kontinuierlich an Masse, da bei der Energieproduktion im Inneren Materie in Energie umgewandelt und auch Partikel ins All geblasen werden. Dadurch verringert sich auch ihre gravitative Anziehungskraft, wodurch die Bahnen der Planeten allmählich weiter werden, sie also nach außen wandern. Die Erde sollte sich durch diesen Effekt um rund 1,5 Zentimeter pro Jahr von der Sonne entfernen.



