Wie stark wirkt sich der Massenverlust der Sonne auf die
Erdbahn aus?
Tatsächlich verliert unsere Sonne kontinuierlich an Masse, da bei der
Energieproduktion im Inneren Materie in Energie umgewandelt und auch Partikel
ins All geblasen werden. Dadurch verringert sich auch ihre gravitative
Anziehungskraft, wodurch die Bahnen der Planeten allmählich weiter werden, sie
also nach außen wandern. Die Erde sollte sich durch diesen Effekt um rund 1,5
Zentimeter pro Jahr von der Sonne entfernen. (ds/6. August
2025)
