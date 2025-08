Wann stehen alle Planeten in einer Reihe mit der Sonne und dem Stern Sirius?

Dass die Planeten unseres Sonnensystems wirklich in einer Reihe stehen, ist extrem selten. Seriös berechnen lassen sich Ereignisse in den vergangenen Jahrtausenden, bei denen die Planeten zumindest in einem bestimmten Bereich des Himmels standen, also an unserem Nachthimmel recht nahe beieinander erscheinen. Wirklich in einer Reihe lagen sie dabei aber auch nicht.

Die Planeten des Sonnensystems umrunden die Sonne alle etwa in einer Ebene, weshalb sie am Nachthimmel auch alle in einem bestimmten Streifen erscheinen, nämlich rund um die sogenannte Ekliptik. Genau dies ist das Problem, wenn nun nach dem Stern Sirius gefragt wird: Da sich Sirius weit südlich der Ekliptik befindet, kann sich keiner der Planeten unseres Sonnensystems ihm auf einem Abstand von unter 30 Grad nähern. Eine Reihe mit Sirius ist damit unmöglich.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.