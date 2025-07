Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wachsen Haare oder Fingernägel von Astronautinnen und Astronauten auf der ISS schneller oder langsamer? Experimente und auch Erfahrungen von Astronautinnen und Astronauten haben tatsächlich gezeigt, dass Haare und auch Fingernägel während eines Aufenthalts in Schwerelosigkeit schneller wachsen als auf der Erde. Die US-Astronautin Sunita Williams hat in einem Interview einmal Auskunft darüber gegeben, wie sich der Körper während eines Aufenthalts auf der Internationalen Raumstation ISS verändert: "Die Hornhaut an den Füßen verschwindet, weil man nicht läuft und die Fingernägel und Haare wachsen schneller." Das ist grundsätzlich kein Problem und ändert sich auch wieder, wenn man auf der Erde zurück ist, nur ist gerade das Schneiden von Fingernägeln auf der ISS ein Problem und erfordert gewisse Vorsicht: Die abgeschnittenen Nägel fallen nämlich nicht zu Boden, sondern schweben in der Raumstation und könnten so von anderen Crew-Mitgliedern eingeatmet oder verschluckt werden. Man muss also sehr aufpassen, dass man sie - genau wie abgeschnittene Haare - einsaugt oder anderweitig einfängt.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.