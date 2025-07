Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man Asteroiden durch Magnete ablenken? Grundsätzlich ist dies eine Möglichkeit, die von Forschenden diskutiert wird, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man auf einen Asteroiden auf Kollisionskurs mit der Erde reagieren könnte. Hat man einen solchen Asteroiden entdeckt, müsste man ihn so ablenken, dass er die Erde sicher verfehlt. Das gelingt am einfachsten, wenn man ihn möglichst frühzeitig aufspürt, da dann nur eine geringe Ablenkung nötig ist - und diese könnte durchaus durch elektromagnetische Kräfte erfolgen. Damit dies gelingen kann, muss man natürlich zuvor wissen, ob der die Erde bedrohende Brocken ausreichend magnetisch, bzw. eisenhaltig ist, um entsprechend angezogen zu werden. Das dürfte nämlich nicht für alle Asteroiden gelten. Alternativ wurde auch schon vorgeschlagen, kleine Magnete auf einen Asteroiden zu schießen. Wirklich ausgearbeitet sind solche Verfahren allerdings nicht, man weiß also nicht, ob eine Ablenkung tatsächlich so gelingen könnte.

