Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wodurch kommt es zu den spiralförmigen Strukturen in Galaxien? Die eindrucksvollen gewundenen Arme verleihen den sogenannten Spiralgalaxien ein ganz besonderes, fast schon majestätisches Aussehen. Wie sie genau entstehen, ist noch nicht zu 100 Prozent verstanden. Klar ist allerdings, dass es sich nicht um starre Strukturen handelt, in denen beispielsweise Sterne um das Zentrum kreisen. Vielmehr sind es Regionen mit einer erhöhten Sternentstehungsaktivität, die dadurch besonders hell erscheinen. Auch zwischen den Spiralarmen gibt es Sterne und diese können während ihres Umlaufs um das Milchstraßenzentrum in die Spiralarmregion hinein und auch wieder hinaus wandern. Dass es in bestimmten Bereichen zu einer erhöhten Sternentstehungsaktivität kommt, erklärt man sich durch Dichtewellen, die das Gas, also das Rohmaterial für Sterne, an bestimmten Stellen komprimieren.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.