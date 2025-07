Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Der Mond soll sich durch einen Zusammenstoß der Erde mit dem Protoplaneten Theia gebildet haben. Was wurde aus den Resten von Theia? Tatsächlich ist die gängige Theorie, dass sich unser Mond durch eine gewaltige Kollision der Erde mit einem marsgroßen Protoplaneten gebildet hat, den man gemeinhin "Theia" nennt. Der Mond hat sich danach aus dem bei der Kollision ins All geschleuderten Material geformt. Für die Theorie hat man zahlreiche Belege gefunden und natürlich auch überlegt, was aus den weiteren Überresten der Kollision geworden sein könnte. Eine Studie aus dem Jahr 2023 kommt etwa zu dem Schluss, dass es sich bei bestimmten im Erdmantel entdeckten Anomalien um Material von Theia handeln könnte. Der größte Teil von Theia wurde danach von der Erde aufgenommen, weitere Reste wurden Bestandteile des Mondes. Es gibt für die Anomalien im Erdmantel allerdings auch andere Erklärungen, so dass die Frage nicht abschließend geklärt und Gegenstand aktueller Forschung ist.

