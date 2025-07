Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was schützt die Atmosphäre der Venus vor dem Sonnenwind? Die Venus verfügt über kein Magnetfeld wie die Erde, so dass man sich natürlich fragen kann, wie es unserem Nachbarplaneten gelingt, eine so dicke Atmosphäre zu halten, obwohl der Sonnenwind nicht - wie etwa bei der Erde - durch ein Magnetfeld abgelenkt wird. In gewisser Weise schützt sich die Venusatmosphäre selbst - insbesondere ihre Zusammensetzung: Sie besteht hauptsächlich aus schwereren Molekülen wie Kohlendioxid, die nicht so leicht mitgerissen werden können. Leichtere Moleküle wie etwa Wasser oder Wasserstoff könnten also verlorengehen. Außerdem hat man festgestellt, dass die Venus durchaus über einen gewissen magnetischen Schutz verfügt: In der oberen Venusatmosphäre wird nämlich durch Zusammenspiel mit dem Sonnenwind ein Magnetfeld erzeugt, das die Venusatmosphäre zumindest teilweise schützt.

