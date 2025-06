Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es überhaupt sinnvoll, sich über das Terraforming eines Planeten ohne Magnetfeld Gedanken zu machen? Als Terraforming bezeichnet man die künstliche Veränderung der Umweltbedingungen auf einem Planeten in Richtung einer Welt, die für Menschen bewohnbar ist. Das Terraforming fällt in einen Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Science Fiction, sind doch gegenwärtig diskutierte Konzepte sehr weit von einer Realisierbarkeit entfernt - beispielsweise in Bezug auf den Mars. Das Fehlen eines Magnetfeld (wie beim Mars) ist in der Tat ein Problem für das Terraforming, da ein Magnetfeld nicht nur die Lebewesen auf der Oberfläche vor Strahlung aus dem All schützt, sondern auch einen Abtrag der (vielleicht mühsam wieder aufgebauten) Atmosphäre verringern kann. Fehlt also ein Magnetfeld, muss man Ersatz finden. Dafür gibt es durchaus Ideen: Im Falle des Mars gab es etwa den Vorschlag, ein magnetisches Dipolfeld zwischen Mars und Sonne zu platzieren, so dass sich eine Magnetosphäre bildet, die auch den Mars einschließt. Es gäbe also für viele Probleme eine denkbare Lösung. Die Frage, ob etwas sinnvoll ist oder nicht, stellt sich nur dann, wenn man sich auch über die Realisierung und die Kosten Gedanken machen muss. Hier wäre das fehlende Magnetfeld ein wichtiger Faktor, der einberechnet werden müsste.

