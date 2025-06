Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann es analog zu Gasplaneten auch Gasmonde geben? In unserem Sonnensystem gibt es "Gasmonde" auf jeden Fall nicht. Selbst der Saturnmond Titan, der über eine dicke Atmosphäre verfügt, ist genauso wenig ein Gasmond wie die Erde ein Gasplanet ist. Das Problem mit Gasmonden, die entsprechend massereich sein müssten, um das Gas auch halten zu können, ist ihre Entstehung: Hier fehlt aktuell ein passendes Szenario. Es gibt allerdings Hinweise auf extrasolare Monde, bei denen es sich tatsächlich um gasförmige Objekte handeln könnte, die einen noch massereicheren Gasplaneten umkreisen. Allerdings ist es bislang nicht klar, dass man es hier wirklich mit Monden zu tun hat. Sollte sie dies aber bestätigen wäre ein mögliches Entstehungsszenario, der Einfang eines kleineren Gasplaneten durch einen größeren - es wären damit also eigentlich Planeten. Das Entstehungsszenario ähnelt damit dem von Monden in unserem Sonnensystem, bei denen es sich um eingefangene Asteroiden handelt.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.