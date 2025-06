Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum haben Planeten Monde? Das kann ganz verschiedene Gründe haben: So sind die Monde um die großen Planeten im äußeren Sonnensystem vermutlich zumindest teilweise ganz ähnlich entstanden, wie die Planeten um unsere Sonne, nämlich aus den Resten der Planetenentstehung, die sich um einen Planeten angesammelt haben. Andere Monde erhielten die Planeten eher durch Zufall, etwa durch den Einfang eines Asteroiden, der dem Planet zu nahe gekommen ist. Der Zufall dürfte auch bei der Entstehung der Monde im inneren Sonnensystem eine Rolle gespielt haben: So entstand der Erdmond vermutlich infolge einer Kollision der Erde mit einem marsgroßen Objekt in der Frühzeit des Sonnensystems. Hätte es diesen Treffer nicht gegeben, wäre die Erde wohl ohne Mond geblieben - wie Venus und Merkur. Bei den beiden Monden des Mars handelt es sich wiederum wahrscheinlich um eingefangene Asteroiden.

