Wie lässt sich die Temperatur von Millionen Grad heißen Gaswolken im All seriös bestimmen? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: So kann man zum Beispiel das Spektrum von Licht betrachten, das diese Gaswolken durchlaufen haben muss. Die temperaturabhängige Bewegung der Atome in den Gaswolken sorgt für bestimmte Veränderungen der Breite von spektralen Strukturen, aus denen man die Temperatur ableiten kann. Eine andere Möglichkeit bietet der Sunjajew-Seldowitsch-Effekt - dieser beschreibt die Streuung von Photonen der kosmischen Hintergrundstrahlung durch heiße Elektronen etwa im Gas eines gewaltigen Galaxienhaufens. Die Stärke des Effekts erlaubt Rückschlüsse auf die Temperatur.

