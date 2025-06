Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Auf was beziehen sich die Temperaturangaben für den Mars? Der Mars verfügt nur über eine sehr dünne Atmosphäre, so dass die Temperaturschwankungen im Laufe eines Marstages extrem sein können. In Äquatornähe können sie am Tag etwa 20 °C erreichen, sinken dann aber in der Nacht auf −85 °C. Die Temperaturangaben gelten in der Regel für die Oberfläche - schon in geringer Höhe können sie deutlich anders sein: Unter Umständen kann der Temperaturunterschied zwischen Boden und Kopfhöhe eines Menschen sogar bis zu 20 Grad betragen.

