Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann sich ein Astronaut allein im All fortbewegen? Ohne Hilfsmittel prinzipiell gar nicht. Das ist auch der Grund dafür, weshalb die Astronautinnen und Astronauten bei Außenbordeinsätzen an der Internationalen Raumstation ISS immer sorgfältig gesichert sind, sich an Handläufen fortbewegen und nicht etwa frei durch den Raum fliegen. Ohne Halt könnten sie allmählich immer weiter von der ISS wegdriften. Für diese Fälle hat man allerdings vorgesorgt: Die NASA hat für Außenbordeinsätze mit SAFER (Simplified Aid for EVA Rescue) ein kleines Rucksacksystem entwickelt, mit dem ein Astronaut oder eine Astronautin im Notfall wieder zur ISS zurückfliegen kann. Es verfügt über kleine Antriebsdüsen und ermöglichen so ein Manövrieren im All.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.