Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es sein, dass sich Milchstraße und Andromedagalaxie bereits einmal nahegekommen sind und sich beide quasi im zweiten Anlauf umrunden? Nein, das passt nicht wirklich zu den Beobachtungen und der dafür zur Verfügung stehenden Zeit. Insbesondere hätte eine enge Begegnung zwischen diesen beiden großen Spiralgalaxien für beiden Folgen gehabt, die man auch heute noch sehen müsste. So hätte es vermutlich lange Gezeitenarme gegeben, also Sternströme, die aus einer Galaxie herausgerissen wurden. Auch wenn Beobachtungen der Form der Milchstraße für uns als Bewohner der Milchstraße schwierig sind, so haben wir doch zumindest auf die Andromedagalaxie einen ganz guten Blick und hier findet man keine Hinweise für eine solche große enge Begegnung in der Vergangenheit.

