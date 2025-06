Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann es sein, dass die Spiralarme von Spiralgalaxien Sternströme sind, die von eingefangenen Zwerggalaxien oder Sternhaufen stammen? Man hat tatsächlich schon Überreste von Zwerggalaxien gefunden, die unsere Milchstraße vor langer Zeit eingefangen und quasi in ihre Sternpopulation integriert hat. Allerdings können solche Ströme nicht die Spiralarme der Milchstraße und der anderer Spiralgalaxien erklären. Deren Entstehung ist wesentlich komplexer. Insbesondere handelt es sich bei den Spiralarmen auch nicht um starre Gebilde, sondern um Bereiche, in denen gerade sehr viele neue Sterne entstehen und die deswegen besonders hell erscheinen. Auch zwischen den Spiralarmen befinden sich noch viele Sterne, nur sind diese nicht so hell. Einzelne Sterne wandern bei ihrem Umlauf um das Zentrum der Galaxie in die Spiralarme hinein und wieder aus ihnen hinaus. Vermutlich wird die Sternentstehungsaktivität in der Region der Spiralarme durch Dichtewellen ausgelöst, die das Gas hier so komprimieren, dass vermehrt Sternentstehung einsetzen kann.

