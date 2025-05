Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wer war der erste, der erkannte, dass der Blick in den Sternhimmel ein Blick in die Vergangenheit ist? Dass ein Blick zum Mond, zur Sonne, zu den Planeten und zu anderen Sternen und Galaxien ein Blick in die Vergangenheit ist, hängt entscheidend damit zusammen, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist, Licht also nicht "sofort" da es, sondern es für eine bestimmte Strecke auch eine bestimmte Zeit benötigt. Diese Erkenntnis wird dem dänischen Wissenschaftler Ole Rømer zugeschrieben, der bei Zeitmessungen von Bedeckungen des Jupitermondes Io durch Jupiter bemerkte, dass diese Verfinsterungen bei größerem Abstand der Erde von Jupiter verspätet auftreten und dies auf die größere Lichtlaufzeit zurückführte - unter der Voraussetzung einer endlichen Lichtgeschwindigkeit. Vielleicht heißt also die Antwort auf die Frage: Ole Rømer.

