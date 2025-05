Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sieht man Sternschnuppen live oder gibt es da auch eine Zeitverzögerung? Das Bild der Sonne ist über acht Minuten alt, wenn es die Erde erreicht. Der Blick zur Sonne ist also auch ein Blick in die - wenn auch sehr nahe - Vergangenheit. Sternschnuppen entstehen allerdings in noch deutlich geringerer Entfernung von der Erde, nämlich in der oberen Erdatmosphäre. Sie sind damit maximal einige hundert Kilometer von uns entfernt - eine Entfernung, die das Licht in recht kurzer Zeit zurücklegen kann. Natürlich gibt es auch hier eine kleine Verzögerung, aber wir sehen sie sehr nahe an "live".

