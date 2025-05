Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn man durch Terraforming eine neue Atmosphäre auf dem Mars schaffen würde, wie könnte dieser diese dann halten? Das ist in der Tat ein Problem, das es zu lösen gelten würde, wenn man es tatsächlich schaffen würde, auf dem Mars eine vergleichsweise dicke Atmosphäre zu schaffen. Es ist nach heutigem Kenntnisstand alles andere als sicher, dass dies so einfach gelingen kann, wie einige sich das vor einigen Jahren noch vorgestellt haben: Der Planet verfügt einfach nicht über ausreichend Ressourcen, die für die vergleichsweise schnelle und einfache Erzeugung einer Atmosphäre nötig wären. Doch selbst wenn es gelänge, würde der Mars - aufgrund seiner geringeren Masse - nur eine deutlich dünnere Atmosphäre halten können als die Erde und würde diese zudem durch das Bombardement mit Sonnenwind im Laufe der Zeit wieder verlieren. Dem Mars fehlt nämlich ein schützendes Magnetfeld. Man müsste sich also überlegen, wie man dem Roten Planeten einen künstliches Schutzschild verschaffen kann, das den ständigen Abtrag der Atmosphäre durch den Sonnenwind verhindert.

