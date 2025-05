Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was wäre, wenn Saturn plötzlich verschwinden würde? Wenn der Verlust des Saturn nicht mit einem anderen dramatischen Ereignis verbunden wäre, sondern der Planet wie von Geisterhand verschwinden würde, dürfte dies die Bahnen der anderen Planeten praktisch nicht beeinflussen. Auf der Erde könnten wir einen Lichtpunkt weniger am Himmel beobachten. Spannend wäre es, wenn nur der Planet "weggezaubert" würde und nicht dessen Mond gleich mit. Den Monden würde dann nämlich plötzlich die Anziehungskraft fehlen, die sie in eine Bahn um den Saturn zwingen.

