Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange braucht das Licht vom Polarstern bis zur Erde? Der Polarstern, der sich sehr nahe am Himmelspol im Sternbild Kleiner Bär befindet, ist rund 446 Lichtjahre von der Erde entfernt. Ein Lichtjahr sind etwa 9,5 Billionen Kilometer und beschreibt die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Das Licht benötigt also vom Polarstern zur Erde etwa 446 Jahre.

