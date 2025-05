Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn die Raumsonde Juno in den Jupiter stürzt, gibt es dann Bilder vom Jupiterhimmel? Nein, die Sonde wurde nicht dazu gebaut, in die Atmosphäre einzudringen. Man hat dieses Missionsende gewählt, um zu verhindern, dass die Sonde ggf. auf einen der Monde stürzt und diese eventuell verunreinigt. Die Kamera an Bord ist zudem nur ein Zusatzinstrument und man wird die "letzten" Daten von Juno sehr genau auswählen, um den größtmöglichen wissenschaftlichen Nutzen zu bekommen. Und da die Datenübertragungsraten sehr gering sind, werden darunter vermutlich kaum Bilder sein. Sie wird beim Eintritt in die Atmosphäre vermutlich auch sehr schnell ins Trudeln geraten, so dass die Antenne nicht mehr zur Erde ausgerichtet ist und keine Daten empfangen werden können. Aktuell ist das Missionsende von Juno für September 2025 geplant.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.